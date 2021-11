வாயில் மத்தாப்பூ..கையில் சரவெடி..மிரள வைக்கும் பாலா...அறிவுரை கூறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தீபாவளி அதுவுமாக பிக்பாஸ் பாலா செய்த செயல் தான் ரசிகர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்திருக்கிறது.

தீபாவளியை கொண்டாட சொன்னால் இப்படியா அடுத்தவர்களுக்கு பயத்தை காட்டுவது என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

வம்பை விலை கொடுத்து வாங்குகிறது என்றால் இதுதானா என்று ரசிகர்களும் புலம்பி வருகின்றனர்.

மின்னும் விளக்கில் ஜொலிக்கும் போட்டியாளர்கள்...கொண்டாட்டத்தை தொடங்கிய பிக் பாஸ்

English summary

Photos posted by Bala holding a mattappu in his mouth and holding a saravedi in his hand are negative among fans on the social media.