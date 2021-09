ஏங்க வைக்கும் அழகை எளிமையாய் காட்டிய ரச்சிதா...சொக்கி போன ரசிகர்கள்

Television

சென்னை: மாடர்ன் உடையில் வந்தால் தான் ஹீரோயினி அழகு இல்லை எளிமையாக வந்தாலே பேரழகு தான் என்பதை ரச்சிதா நிரூபித்திருக்கிறார்.

சிம்பிளாக சுடிதாரில் அப்படி இப்படி போஸ் கொடுத்து ரசிகர்களின் மனதை ஆட்டிப் படைத்து விட்டாராம்.

இதனால தான் நம்ம ஆத்தா ஒரு நாள் மாவாட்டி 2 மாசம் வைச்சு உயிர வாங்குது.. அம்மா அட்ராசிட்டிஸ்!

சின்னத்திரை கதாநாயகியாக இருந்தாலும் ரசிகர்களின் மனதில் சிம்மாசனம் இட்டு அமர்ந்து இருக்கும் ரச்சிதாவை பார்த்ததும் கமெண்ட்கள் மழைபோல பொழிகிறது.

Rachita Mahalakshmi, who is one of the top heroines in Vijay TV, is currently beyond serial and has also stepped into films. Though she has already acted in a few Tamil films, she has now become a heroine in Kannada films as well. At this stage, photos posted by him on Instagram are going viral.