ராஜுவை பார்த்து வயிறு எரிந்த அபிஷேக்...கலாய்த்து தள்ளிய பிரியங்கா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இதுநாள் வரையிலும் இல்லாமல் முதல்முறையாக அபிஷேக் அமைதியாக இருந்திருக்கிறார்.

அடாவடியாக தான் செய்யும் செயல்கள் எல்லாமே கடைசியில் ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடுகிறது என்பதை லேட்டா தான் புரிந்து இருக்கிறார் போல.

ராஜூ சக போட்டியாளர்களிடம் மிமிக்கிரி செய்து அசத்தியதை பார்த்து பொறுத்துக் கொள்ளாமல் பொங்கி எழுந்திருக்கிறார் அபிஷேக்.

அவமானப்பட்டாலும் அலட்டிக்கொள்ளாத அபிஷேக்... வேற லெவல் தலைவா...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

English summary

Priyanka was upset at Abhishek's jealousy of Raju. Apart from that, fans are also raving about Abhishek in memes.