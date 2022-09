வணக்கத்தை போட்டு விளம்பரப்படுத்திய கூல் சுரேஷ்...ஐசரி கணேஷ் கொடுத்த கிப்ட்.. இது என்ன புது முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:கடந்த ஒரு வருஷமாக கூல் சுரேஷ் போட்டு வரும் வணக்கத்திற்கு நன்றி சொல்லும் விதமாக வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் கூல் சுரேஷுக்கு ஐபோன் பரிசளித்துள்ளார்.

ஒரே டயலாக்கை ஒரு வருஷமா ஒவ்வொரு தியேட்டர் வாசல் வாசலா போய் பேசி படத்தையும் ப்ரொமோட் பண்ணி, மீடியாக்களில் தன்னையும் ப்ரொமோட் பண்ண கூல் சுரேஷ் ஐசரி கணேசிடமிருந்து ஐபோனை வாங்கும்போதும் அந்த டயலாக்கை விடுவதாக இல்லை.

தப்பு இருக்கு! ஓபிஎஸ் எடுத்த கடைசி பிரம்மாஸ்திரம்.. 3 கோணங்கள்.. இதுமட்டும் நடந்தால் அதிமுகவே மாறும்

English summary

Isari Ganesh As a thank you to cool Suresh for promoting his film venthu thaninthathu kaadu throughout the year, Isari Ganesh gifted him an iPhone.