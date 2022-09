நான் என்ன அவர மாதிரியா..!!ஜூலியை சீண்டிய தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர்.. குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

Television

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமியை திருமணம் செய்த தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர், நான் என்ன ஜூலி மாதிரியா..!!?? என்று தன்னை கலாய்த்த நெகட்டிவர்களிடம் கேள்வி கேட்டுள்ளார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் போட்டியாளர்களை எப்போதுமே கலாய்த்து வந்த ரவீந்தர் தற்போது ஜூலியை பற்றி பேசி இருப்பது பார்த்த ரசிகர்கள் பலர் இன்னும் அந்த பிக் பாஸ் விட்டு வரவில்லையா?? என்று ரவீந்தரை கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

ரவீந்தர் தன்னை நேசிக்கும் நபர்கள் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை தற்போது தனக்கு திருமணம் முடிந்த இந்த இரண்டு நாட்களில் புரிந்து கொண்டதாகவும் தன்னை அதிகமாக வெறுத்தவர்கள் கூட தற்போது தனக்கு வாழ்த்து கூறி வருவதையும் பற்றி பெருமையாக கூறியிருக்கிறார்.

உருக்கமாக காதலை வெளிகாட்டிய தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர்.. வேற லெவலில் அறிவுரை கூறும் ரசிகர்கள்

Producer Ravinder, I am Bigg Boss Julia...!! Even after going in first and getting a bad name and leaving, he went in a second time to change it and get a good name.