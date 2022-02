உணர்ச்சிவசப்பட்டு பேசிய புகழ்.. எல்லாத்துக்கும் காரணம் ரசிகர்கள்தானாம்... பீல் பண்ண வைத்து விட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

விஜய் டிவி, ரியாலிட்டி ஷோ, குக் வித் கோமாளி, குக் வித் கோமாளி சீசன் 3,குக் வித் கோமாளி சீசன் 3 போட்டியாளர்கள், குக் வித் கோமாளி ப்ரோமோ, புகழ்,வலிமை,வினோத் சார், அஜித் குமார் சார், போனிகபூர்.

சென்னை: சின்னத்திரையில் இருந்து வெள்ளித்திரைக்கு காலடி எடுத்து வைத்திருக்கும் புகழ் செய்த செயல் சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தனக்கு இதுவரைக்கும் ஆதரவு கொடுத்த ரசிகர்களுக்கு யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் புகழ் நன்றி கூறி உருக வைத்து இருக்கிறார்.

English summary

Pugazh said, Thank you so much to everyone who supported the Valimai film and my character in strength. My heartfelt greetings to Vinoth, Ajith Kumar and Boney kapoor who gave me the opportunity.