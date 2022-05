சன்டிவியில் 'சித்தி'க்கு என்ட் கார்டு போட்ட ராதிகா.. அடுத்து கால் பதிக்கும் டிவி சேனல் எது தெரியுமா?

Television

சென்னை: சன் டிவி சீரியல்களின் ராணியாக வலம் வந்த ராதிகா புதிய பயணத்தை கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் தொடங்கப்போகிறார். சித்தியில் பயணத்தை ஆரம்பித்து சித்தி 2 சீரியலுடன் சன்டிவிக்கு எண்ட் கார்ட் போடும் ராதிகா, கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் பொன்னி C/o ராணி வாணியாக சீரியல் பயணத்தை தொடங்க உள்ளார்.

90 கிட்ஸ்களில் பேவரட் சீரியல்களில் ஒன்று சித்தி. நடிகை ராதிகா இயக்கி முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் இரட்டை வேடத்தில் நடித்த இந்த சீரியல் ரசிகர்களிடையே புகழ்பெற்ற சீரியலாக ஒளிப்பாகி வந்தது. சன்டிவியில் கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு முதல் 2001வரை ஒளிபரப்பான சித்தி தொடரின் மூலம் புகழின் உச்சிக்கு சென்றார்.

குடும்ப உறவுகளை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட இந்த சீரியல் தமிழக மக்களின் மனதில் ஆழமாக பதிந்தது. இந்த சீரியலில் நடித்தஅனைவருக்குமே ரசிகர்கள் மனிதில் நீங்கா இடம் கிடைத்தது.

Radhika, the queen of Sun TV serials, is about to embark on a new journey on Kalaignar TV. Radhika, who started her journey in Siddhi and put an end card to Sandivi with Siddhi 2 serial, is all set to start her serial tour as Ponni C / o Rani Vani on Kalaignar TV