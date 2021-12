மறுபடியும் ஆட்டத்தை தொடங்கிய ரம்யா பாண்டியன்... பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் பார்த்து ஃபீலான ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: போட்டோ சூட்டுக்கு மறுபடியும் திரும்பி வந்த ரம்யா பாண்டியனைப் பார்த்து ரசிகர்கள் வரவேற்று வருகின்றனர்.

பிளாக் அண்ட் வொயிட் போட்டோவில் தாறுமாறாக ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்து இழுத்து வருகிறாராம்.

காரு மேல யாரு!!??ஜோரா நம்ம ரம்யா பாரு...என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

Fans are welcoming Ramya Pandian who is back for the photo shoot.In Black and White photo, he has been captivating the minds of the fans from time to time.