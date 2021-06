கை இங்கே கால் அங்கே.. நெறிய வைத்த ரம்யா பாண்டியன்.. தாறுமாறு போட்டோஷூட்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இறுக்கமான வெள்ளை உடையில் கைகால்களை அங்குமிங்குமாக வளைத்து நெளித்து பார்ப்பவர்களை கிக் ஏற்றி மாஸ் காட்டிய ரம்யா பாண்டியனின் லேட்டஸ்ட் போட்டோ சூட் தான் தற்போது இன்ஸ்டாகிராமில் மீண்டும் வைரலாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

இவர் ஜோக்கர் திரைப்படத்தில் அறிமுகமாகி திரைத்துறையில் காலடி எடுத்து வைத்திருந்தாலும் முதல் திரைப்படத்தில் தனக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்காததால் அடுத்த பட வாய்ப்புக்காக போட்டோசூட்டில் குதித்தார்.

அனைவரும் மாடர்ன் உடையில் கலக்கி கொண்டிருக்கும் போது இவர் இடுப்பு மடிப்பு தெரிய புடவையில் போட்டோ சூட்டை எடுத்து பலரையும் மயக்கி விட்டார்.

English summary

Ramya Pandian is famous for her attractive photoshoots and she has hit the internet with a latest one which has become viral now.