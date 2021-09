இருட்டறையில் ஈரம் சொட்ட சொட்ட தரிசனம் கொடுத்த ரம்யா பாண்டியன்...பார்த்ததும் ஓடி வந்த ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிளாக் அண்ட் வொயிட் வீடியோவில் கலர்ஃபுல்லாக ரம்யா பாண்டியன் போடும் ஆட்டத்தைப் பார்த்து ரசிகர்களுக்கு வேர்த்து விறுவிறுத்து போய்விட்டதாம்.

ராத்திரி வேளையில் ஈரம் சொட்ட சொட்ட இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டால் ரசிகர்களின் நிலைமை என்னாகும் என்று யோசிக்காமல் இப்படி எல்லாம் பண்ணலாமா என சிலர் செல்லமாக கோபப்பட்டியிருக்கிறார்கள்.

ஸ்லோமோஷனில் இவருடைய வீடியோவை எத்தனை முறை பார்த்தாலும் சலிக்கவில்லை என்று ரசிகர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பார்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

Ramya Pandian, who posted on Instagram several days later, has been receiving likes and comments. Fans are constantly asking for videos like this to be released. Apart from that, there are also wishes for many films to be acted in on the big screen.