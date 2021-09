அம்சமான அழகில் ரித்திகா...பின்னாடியே அலையும் ரசிகர்கள் கூட்டம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பச்சை வண்ண உடையில் பளபளக்கும் அழகில் ஜொலிக்கும் ரித்திகாவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் மெய்மறந்து போய் விட்டார்களாம்.

மூக்கு மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நீளமா இருந்தால்...! அப்படியே கிளிதான்... என்று சொல்லத் தோன்றும் அளவிற்கு பச்சை சுடிதாரில் பள..பள..வென்று பட்டைய கிளப்புகிறார் ரித்திகா.

மூக்கும்.. முழியும்..அம்சமா இருந்தா... எந்த டிரஸ் போட்டாலும் மங்களகரமாதான் இருக்கும் போல..? ஃபேமிலி பிகர் ரித்திகாவின் இந்த போட்டோக்களை பார்த்து நிறைய மணமகன்கள் மேட்ரிமோனி வெப்சைட்டை விட்டுவிட்டு ரித்திகாவின் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி க்கு ரெஸ்யூம் அனுப்பி வருகின்றனர்...

English summary

Rithika, who is playing the female lead on the small screen, is currently active on social media as well. All the photos he takes of his professional body are well reached by the fans. Likes and comments are pouring in when you see the photos.