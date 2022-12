ரித்திகாவுக்காக பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் மாற்றப்பட்ட கதை!?ஆனால் கடைசியில் சீரியலில் இருந்து விலகலா!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் அமிர்தா கேரக்டரில் இதுவரை நடித்து வந்த ரித்திகா விலகப் போவதாக செய்திகள் பரவி வருகிறது.

அமிர்தா மற்றும் ஏழில் திருமண ட்ராக் தொடங்கிய ஒரு சில நாட்களிலே நிஜத்தில் ரித்திகாவின் திருமணம் நடைபெற்றதால் இந்த சீரியலில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

English summary

News is spreading that Ritika, who has been playing the character of Amrita in the Baakkiyalakshmi serial being aired on Vijay TV, is going to quit.A few days after the start of Amrita and Ezil's wedding track, Ritika's wedding took place in reality, so there have been many changes in this serial.