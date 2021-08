ஒரே சைசில் மாமியாரும் மருமகளும்.. செம குத்தாட்டம்.. விழுந்து விழுந்து ரசிக்கும் ஃபேன்ஸ்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் மாமியாரும் மருமகளும் ஒரே சைஸில் ஆட்டம் போட்டு பார்பவர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்துட்டாங்க என ரசிகர்கள் புலம்புகிறார்கள். எல்லாம் இந்த ரோஜா சீரியல் பிரியங்காவும், காயத்ரியும்தான்.

எப்படித்தான் இந்த வயசுலயும் இந்த குத்து குத்துறாரோ என மாமியாரை பார்த்து பொறாமை படுறவங்களும் மாமியாருக்கு கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாம ஆட்டம் போடுறாருனு மருமகளைப் பார்த்து புலம்புறவங்களும் கமெண்ட்ஸ்களில் தெறிக்க விடுகிறார்கள்.

ஆனாலும் ரோஜாவுக்கு சளைத்தவரில்லை என்று "சரோஜா"வும் நிரூபித்துட்டாங்க என்று நெட்டிசன்களும் தங்கள் பங்குக்கு கொளுத்திப் போட்டு இருக்காங்க. ஆக மொத்தம் மாமியாருக்கும், மருமகளுக்கும் ஓட்டுக்கள் சரமாரியாகத்தான் விழுகின்றன.

தலைசாய்த்து சிரித்த வாணி.. கன்னக் குழியில்... தலைக்குப்புற விழுந்த ரசிகர்கள்!

English summary

Priyanka Nalkari and Gayarthi are rocking in Roja serial as mom in law and daugther in law. They both have danced for a kuthu song and it is viral in Instagram.