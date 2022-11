பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் இருந்து விலகும் கதாநாயகி!! மீண்டும் முதலில் இருந்தா? காரணம் இதுதானா!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் இருந்து நடிகை சாய் காயத்ரி விலகப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

ஏற்கனவே ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு சாய் காயத்ரி வெளியிட்ட வீடியோவை பார்த்த ரசிகர்கள் பலர் அதுதான் காரணமா? என்று கேள்விகளை எழுப்பி வரும் நிலையில் இந்த தகவல்களுக்கு சாய் காயத்ரி தரப்பில் இருந்து எந்த விளக்கமும் கொடுக்காமல் தான் இருந்து வருகிறார்.

English summary

There are reports that actress Sai Gayatri is going to quit the Pandian Store serial being aired on Vijay TV.Is it because many fans have already seen the video released by Sai Gayatri a few days ago? While raising questions, Sai Gayatri is not giving any explanation for this information.