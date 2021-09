ஜில் கிளைமேட்டில்... ஜில்லரிக்க வைத்த சாக்ஷி அகர்வால்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : அந்தரத்தில் தொங்கியபடி ஆகாசத்தில் வட்டமிட்ட சாக்ஷி அகர்வாலை பார்த்து ரசிகர்கள் ஆச்சரியத்தின் உச்சியில் இருக்கிறார்களாம்.

குளுகுளுவென வெண்பனி சூழ்ந்து சில்லென்று இருக்கும் இடத்தில் இவரைப் பார்த்த ரசிகர்கள் இவரை ரசிக்கவா அல்லது அந்த அழகை ரசிக்க வா என்று குழம்பி போய்விட்டார்களாம்.

மலை உச்சியில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் இவருடைய வீடியோவை பார்த்து சிலர் இவரும் சர்வைவர் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள இருக்கிறாரோ என்று சந்தேகங்களை கிளப்பி இருக்கிறார்கள்.

English summary

Sakshi Agarwal has been focusing entirely on modeling since The Big Boss, but is currently roaming the hills. He posted the videos taken there on his Instagram.