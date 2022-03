ஆண் குழந்தை பிறந்தது.. சஞ்சீவ் போட்ட போட்டோ!.. இனி என்னால் முடியாது! ஆல்யா பதிலால் ஃபேன்ஸ் அதிர்ச்சி

Television

oi-Vishnupriya R

சென்னை: விஜய் டிவியில் ரீல் ஜோடியாக இருந்து ரியல் ஜோடியான ஆல்யா மானசா- சஞ்சீவ் தம்பதிக்கு இரண்டாவதாக ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

விஜய் தொலைகாட்சியில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருந்தது ராஜா ராணி சீரியல். இதில் ஆல்யா மானசாவும் சஞ்சீவும் லீடு ரோல் செய்திருந்தார்கள். வீட்டில் பணிப்பெண்ணான ஆல்யாவை எஜமானரின் மகன் சஞ்சீவ் திருமணம் செய்து கொள்வது, அந்த பெண்ணை அந்த குடும்பத்தினர் மருமகளாக பார்க்காமல் வேலை செய்யும் பெண்ணாகவே பார்ப்பது என கதை களம் சூடாக நகர்ந்து சுபமாக முடிந்தது. இந்த நிலையில் 2019 ஆம் ஆண்டு இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள். இவர்களுக்கு ஐலா சையது என்ற பெண் குழந்தை உள்ளது.

English summary

Serial Artist Alya Manasa gave birth to boy baby and it was named by her husband Sanjeev after he was born.