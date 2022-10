அப்போ மகாலட்சுமி, இப்போ திவ்யா ஸ்ரீதர் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை ஏற்படுத்தும் அதே "சீரியல் நடிகர்”

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது சின்னத்திரையில் பரபரப்பாக பேசி கொண்டிருக்கும் செய்தியாக திவ்யா ஸ்ரீதர் மற்றும் அர்னாவ் இடையே இருக்கும் பிரச்சனை இருந்து வருகிறது.

சாதாரணமாக வீட்டில் நடக்கும் குடும்ப சண்டையை தற்போது மீடியா முன்பு பலரும் பார்க்கும் அளவிற்கு வளர்ந்து விட்டதற்கு காரணம் சீரியல் நடிகர் தான் என்று அர்னாவ் கூறியிருக்கிறார்.

தன்னுடைய நண்பனாக இருந்து வந்த சீரியல் நடிகர் ஈஸ்வர்தான் தன்னுடைய மனைவி இவ்வளவு பிரச்சனை செய்வதற்கு காரணம் என்று ஈஸ்வரர் மீது குற்றச்சாட்டுகளை கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Arnaav has said that the serial actor is the reason why the family fights that normally happen at home have grown to the point where many people see them in front of the media. Serial actor Ishwar, who was his friend, has accused Ishwar of being the reason for his wife's trouble.