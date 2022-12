கர்ப்பமாக இருப்பதால் சீரியலில் இருந்து பிரேக் எடுக்கும் பிரபல நடிகை! வாழ்த்து மழையில் க்யூட் ஜோடி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பான யாரடி நீ மோகினி சீரியலில் கதாநாயகியாக நடித்த நடிகை தான் தற்போது கர்ப்பமாக இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி இருக்கிறது.

சமீபத்தில் திடீர் திருமணம் செய்த நக்சத்ரா கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் அவர் அதனால சீரியல்களில் நடிக்காமல் இப்போது இருந்து வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியானதை தொடர்ந்து ரசிகர்கள் பலர் நக்சத்ராவுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

அமிர்தாவின் குடும்பத்தை அழ வைத்த ஈஸ்வரி..பாக்கியாவை வெளியே பார்த்து சந்தேகப்படும் கோபி..இனி நடப்பது?

English summary

There are reports that the actress who played the lead role in the Zee Tamil serial Yaradi Nee Mohini is pregnant.Many fans have been congratulating Nakshatra after the news that she is pregnant and hence she is not acting in the serials.