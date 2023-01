காதலையே இப்போதான் சொன்னாங்க அதுக்குள் இப்படி பதிவா? பசங்க பட கிஷோரை காதலிக்கும் ப்ரீத்தியிடம் கேள்வி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நினைத்தாலே இனிக்கும் சீரியலில் வில்லியாக நடித்துக் கொண்டிருக்கும் ப்ரீத்தி குமார் தான் காதலிக்கும் காதலன் பற்றி வெளியிட்ட பதிவு சமூக வலைத்தளத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

நடிகை ப்ரீத்தியும் பசங்க திரைப்படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்த கிஷோரும் பல வருடங்களாக காதலித்து வந்த நிலையில் தற்போது அவர்களுடைய காதலை வெளிப்படையாக அறிவித்திருக்கின்றனர்.

காதலை ரசிகர்களிடம் அறிவித்த கிஷோர் மற்றும் ப்ரீத்தி குமார் தற்போது அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

English summary

Preethi Kumar, who is playing the role of Willy in the Zee Tamil serial ninaithale inikkum, has shared a post about her lover on social media.Actress Preethi and child star Kishore in the movie Pasanga have been in love for many years and now they have openly declared their love.Kishore and Preeti Kumar, who announced their love to their fans, now wish everyone a Happy New Year