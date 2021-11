கைகளில் மருதாணி, வெட்கத்தால் சிவந்து போன ஷபானா... வாழ்த்துகளை குவிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: செம்பருத்தி சீரியலின் கதாநாயகி ரசிகர்களின் மனதை குழம்ப வைத்து விட்டார்.

ஏற்கனவே இவருடைய காதலை தெரிந்து கொண்ட ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியில் இருக்கும் போது தற்போது இவர் வெளியிட்ட போட்டோஸ்கள் வைரலாகி வருகிறது.

ஷபானாவின் இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் பார்த்ததும் அவருடைய ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை குவித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Mehandi photos of Shabana in her hand are going viral on Instagram. Is this a photoshoot photo?? Fans have been raising questions as to whether it was a pre-wedding function photo.