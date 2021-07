இவ்வளவு அழகா இருந்தா எப்படிங்க.. ஷிவானியைப் பார்த்து ஜிவ்வுன்னு கேட்கும் ரசிகர்கள்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : ஷிவானிக்கு வர வர அழகு கூடிக் கொண்டே போவதாக செல்லமாக அலுத்துக் கொள்கிறார்கள் அவரது தீவிர ரசிகர்கள்.

பிக் பாஸுக்கு முன்பு வரை க்யூட் தேவதையாக வலம் வந்து கொண்டிருந்தவர் ஷிவானி நாராயணன். இன்ஸ்டாகிராம் அளவோடு அவரது புகழ் நிலவிக் கொண்டிருந்தது.

ஆனால் பிக் பாஸுக்குப் பிறகு இவர் அகில உலக தேவதையாக மாறி விட்டார். இன்று ஷிவானியின் போஸ்ட் ஒவ்வொன்றும் காட்டுத் தீயாக பரவிக்கொண்டுள்ளது.

Julie கையில் என்ன இவ்வளவு பெருசா இருக்கு.. சிம்பிளா வந்தாலும்.. வேற லெவல்!

English summary

Bigg Boss Fame Shivani Narayanan has posted some cute saree photos in her instagram and they are viral in the social media.