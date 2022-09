ஜீ தமிழ் சீரியலில் அறிமுகமாகும் பாடகி மால்குடி சுபா.. காரணம்..!! திறமைக்கு எப்போதும் மதிப்பு தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாடகி மால்குடி சுபா தற்போது ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியலில் நடிக்க இருக்கிறார்.

சீரியலில் அவரோடு எடுத்த புகைப்படங்களை நினைத்தாலே இனிக்கும் சீரியலில் நடிக்கும் ஹேமா தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

முதல் முறையாக சீரியலில் அறிமுகமாகும் மால்குடி சுபாவிற்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடக்க விழாவில் என்ஜாய் என்சாமி பாடல்.. அரங்கத்தை அதிர வைத்த பாடகி தீ!

English summary

Singer Malgudi Subba is currently celebrating the festival of Navratri in Zee Tamil's serial ninaithale inikkum. Is Malgudi Subha song coming in this show? ? Or according to the story of the serial, there is already a singing competition between Bommi and the daughter-in-law of that house. So is he going to be a judge for their singing competition?? Fans are saying that we will know by waiting.