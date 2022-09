சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் திடீர் தீ விபத்து... நொடி பொழுதில் உயிர் தப்பிய ஸ்ரீகுமார்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வானத்தைப்போல சீரியலின் சூட்டிங் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும்போது நடந்த விபத்தில் ஸ்ரீகுமார் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர்த்தப்பியுள்ளார்.

கையில் நெருப்போடு நடைபெற்ற சண்டைக் காட்சியில் தனது கால் பகுதியில் தீ பிடித்தாலும், நொடிப் பொழுதில் தப்பி விட்டேன் என்று உருக்கமாக ஸ்ரீகுமார் கூறியிருக்கிறார்.

தீ விபத்தில் இருந்து தப்பிய ஸ்ரீகுமாருக்கு ரசிகர்கள் பலர் அறிவுரைகளை கூறி வருகிறார்கள்

English summary

Sreekumar luckily survived the accident that happened while the shooting of the serial was going on like Vanathipola. Sreekumar has said fervently that even though his leg caught fire in the fight scene with fire in his hand, he escaped in a second.