மீராவை புரிந்து கொண்ட கௌதம்.. புது பாதையில் திரும்பிய கண்ணான கண்ணே!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் டி ஆர் பி யில் முதலிடத்தில் இருக்கும் கண்ணான கண்ணே சீரியலின் எதிர்பாராத மாற்றம் ரசிகர்களிடம் விறுவிறுப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இனி புதிய கோணத்தில் இது பயணிப்பது தெரிந்ததும் ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்து இருக்கின்றனர்.

கேக்கை வெட்டு.. வாயில் ஊட்டு.. கண்ணான கண்ணே குடும்பத்தில் பர்த்டே.. செம கொண்டாட்டம்

English summary

The unexpected change of the Kannan Kanne serial which is number one in DRP on Sun TV has caused a stir among the fans.Fans are eagerly awaiting to know when it will no longer travel in a new angle.