சன் டிவி டாப் சீரியலை விட்டு விலகும் கதாநாயகன்... காரணம் மனைவி தானா? லீக்கான தகவல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் சீரியலில் இருந்து சஞ்சீவ் விலக போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

விஜய் டிவியில் ராஜா ராணி சீசன் ஒன்றில் நடித்து வந்த சஞ்சீவ் தற்போது சன் டிவி சீரியலில் நடித்து வருகிறார்.

சஞ்சீவ் மனைவி ஆலியா மானசா கதாநாயகியாக நடிக்கும் இனியா சீரியலில் சஞ்சீவ் கதாநாயகனாக நடிப்பதாக தகவல்கள் பரவி வருகிறது.

English summary

There are reports that Sanjeev is going to leave the Kayal serial which is being aired on Sun TV. Sanjeev, who acted in one season of Raja Rani on Vijay TV, is currently acting in Sun TV serial. There are reports that Sanjeev will play the lead role in Iniya serial, which is played by Sanjeev's wife Aaliya Manasa.