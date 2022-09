மனைவியை குறித்து மனம் திறந்த எதிர்நீச்சல் குணசேகரன்.. அட இவருக்குள் இவ்வளவு காதலா.??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் குணசேகரன் கேரக்டரில் நடிக்கும் மாரிமுத்து தன்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி மனம் திறந்து பேசி உள்ளார்.

உறவுக்கார பெண்ணை திருமணம் செய்து இருந்த மாரிமுத்து ஆரம்பம் முதல் இப்ப வரைக்கும் மனைவி மீது இருக்கும் தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படையாக வெளிக்காட்டி இருக்கிறார்.

சீரியலில் இதுவரைக்கும் இவரை கடுகடுவென பார்த்த ரசிகர்கள் குணசேகரனுக்குள் இவ்வளவு காதல் இருக்கிறதா என்று கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாகத்தான் இருக்கிறார்கள்.

எதிர்நீச்சல் குணசேகரன் நிஜ வாழ்க்கையில் தெரியாத மறுபக்கம்... அட இவருக்குள் இப்படியா. !!??

English summary

Marimuthu, who is playing the character of Gunasekaran in Sun TV's ethir neechal serial, has spoken openly about his family. Marimuthu, who was married to a close woman, has openly expressed his love for his wife from the beginning till now.