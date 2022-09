நடக்காததும் நன்மைக்கு தான்.. நல்லவேளை அப்படி நடக்கவில்லை.. ராஜலட்சுமியின் வேற லெவல் பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ராஜலட்சுமி தற்போது பலருக்கும் மோட்டிவேஷன் கொடுக்கும் விதமாக இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்ட வீடியோ பலராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே என்று பலரும் கூறிவரும் நிலையில் நடக்காதவையும் நன்மைக்கே என்று ராஜலட்சுமி எடுத்துக்காட்டோடு கூறியிருக்கிறார்.

சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியில் வெற்றி பெற்ற பிறகு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் அடிப்படையில் தான் இவர் இப்படி எல்லாம் பேசுகிறாரோ என்று பலருக்கும் எண்ணத்தோன்றுகிறதாம்.

தயவு செய்து யாரிடமும் அப்படியெல்லாம் பேசாதீர்கள்... உருக்கமாக பதிவிட்ட சூப்பர் சிங்கர் ராஜலட்சுமி

English summary

Rajalakshmi is currently sharing a video posted on Instagram to give motivation to many people.While many say that everything that happens is for good, Rajalakshmi has given an example that what does not happen is also for good.