குக் வித் கோமாளி சந்தோஷோடு காதல் சர்வைவர் காயத்ரியின் விளக்கம்.. இது என்ன புது ட்விஸ்ட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சர்வைவர் நிகழ்ச்சி மூலமாக பலருக்கும் பரிச்சயமான காயத்ரி ரெட்டி தன்னை பற்றி வலம்வரும் வதந்திக்கு பதிலளித்துள்ளார்.

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் சந்தோஷ் பிரதாப் பற்றி தன்னிடம் கேள்வி கேட்கும் ரசிகர்களுக்கு காயத்ரி கொடுத்த அதிரடி பதில் அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.

English summary

Gayathri Reddy, who is familiar to many through the Survivor show, has responded to the rising rumor about herself.