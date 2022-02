நாள் முழுக்க வேலை.. சம்பளமோ இவ்வளவுதான்.. சாப்பாட்டிற்கே உதவிய ரசிகர்கள்.. தாமரையின் கண்ணீர் கதை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அறிமுகமாவதற்கு முன்பு தாமரைச்செல்வி நாடகத்தில் தான் பட்ட கஷ்டங்களை கண்ணீரோடு கூறியிருக்கிறார்.

நாடகத்திற்காக அவர் வாங்கிய சம்பளத்தை கேட்டு ரசிகர்கள் திகைத்துப் போய் இருக்கின்றனர். இதற்காகவா இவ்வளவு வேதனை என்று பலர் ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Before making her debut on the Big Boss show, Thamarai selvi has tearfully described the hardships she endured in the play.