சமந்தா..நயன்தாரா போல கூடிய கூட்டம்..எவ்ளோ லவ்..ரசிகர்களின் அன்பில் நெகிழ்ந்து போன கயல் சைத்ரா ரெட்டி

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கயல் நாயகி சைத்ரா ரெட்டியை பார்க்க முசிறியில் ரசிகர்கள் கூடிய கூட்டம் திக்கு முக்காட வைத்துள்ளது. ரசிகர்களின் அன்பில் நெகிழ்ந்து போனேன் என்று பதிவிட்டுள்ளார் நாயகி சைத்ரா ரெட்டி.

தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் சீரியலுக்கு என்று ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் சீரியல் பார்க்க ஆரம்பித்துவிட்டனர்.

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் ' கயல் ' சீரியலுக்கு தனி ரசிகர்கள் பட்டாளம் இருக்கின்றனர். கயல் நாயகி தனது குடும்பத்திற்காக படும் கஷ்டம்தான் கதை என்பதால் பலருக்கும் கயல் போல ஒரு அக்கா இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை உள்ளது.

English summary

A crowd of fans gathered in Musiri to watch Kayal heroine Chaitra Reddy. Actress Chaitra Reddy posted that she was overwhelmed by the love of her fans.