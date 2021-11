பிக்பாஸில் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் போட்டியாளர்கள் இவர்கள் தானா??சக போட்டியாளர்களே சொல்லிட்டாங்களே

Television

சென்னை: கடைசி மூன்று இடங்களில் இவர்கள் தான் வருவார்கள் என்று தற்போது ரசிகர்களும் அடித்துக் கூறி வருகின்றனர்.

ரசிகர்களின் கருத்து மட்டுமல்லாமல் போட்டியாளர்களும் இதனை உறுதி செய்து விட்டார்களே.

எதிர்பாராததை எதிர் பாருங்கள் என்று சொல்வது போல மாற்றம் இருக்குமா? ?என்று ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

கூட இருந்தவங்க எல்லாரும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே..பாவனிக்கு ஆறுதல் சொல்லும் ரசிகர்கள்

The contestants have also chosen the competition as fans expected Raju, Priyanka and Nirup to be on Bigg Boss till the end.