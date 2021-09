போடு..ரகிட.,ரகிட ...ஆட்டம் போட்டுக் கொண்டாடும் சர்வைவர்...கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இவ்வளவு நாளா போட்டிகளாலும், சண்டைகளாலும் நிறைந்திருந்த சர்வைவர் நிகழ்ச்சியில் இன்று ஆட்டம் போட்டு கொண்டாடி வருகின்றனர்.

நேற்றைக்கு வரைக்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை கலாய்த்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் இன்று அதே பாணியை கையில் எடுத்திருப்பதும் நெட்டிசன்கள் கலாய்க்க ரெடியாகி விட்டனர்.

எத்தனை நாளைக்கு தான் வெறித்தனமாக போட்டியே போட்டுக் கொண்டிருப்பது மனசு லேசாக ஆட்டமும் போடுவோம் என்று போட்டியாளர்கள் செம குத்து குத்தி வருகின்றனர்.

English summary

The Film survivor, which is being telecast in Zee Tamil, is doing the first time today. While the second promo is now going viral, fans are eagerly waiting to see the show. Moreover, netizens are increasingly raving about the promo.