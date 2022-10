திருமணம் முடிந்ததும் கஷ்டத்தை அனுபவிக்க தொடங்கிய கோபி"இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா”

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கோபியின் திருமணம் தற்போது முடிந்து விட்டது.

திருமணத்திற்கு பிறகு கோபி இரண்டு பொண்டாட்டி காரரின் கஷ்டத்தை அனுபவிக்க தொடங்கி இருக்கிறார்.

கோபி கஷ்டப்படுவார் என்று அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனால் ஆனால் இவ்வளவு சீக்கிரமாக இவருக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் வரும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லையாம்.

English summary

