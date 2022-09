கோபிநாத்தா அப்படி சொன்னார்...!!?? புலம்பும் நல்ல பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள்..இதில் எது உண்மை..??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:உறவுகளை குறித்தும் குழந்தைகளை குறித்தும் கோபிநாத் பேசியுள்ள வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவிவருகிறது.

கோபிநாத் பேசியுள்ள வீடியோவில் உள்ள கருத்துக்களை கேட்டவர்கள் அட.. ஆமாப்பா..!! உறவுகளும், குழந்தைகளும் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்றும், கோபிநாத் சொல்வதும் சரிதான் என்று ஒருத்தரப்பினர் தங்களது கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

கோபிநாத் சொல்வது கொஞ்சம் சரியான கருத்துக்கள் போல் இருந்தாலும், முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியது அல்ல என்று எதிர் கருத்துகளையும் கூறி வருகின்றனர்.

இது எல்லாம் சொந்த பந்தங்களா?? கோபிநாத் கேட்ட நச் கேள்வி..அரண்டு போன அரங்கம்

English summary

In one of the videos, Gopinath made some comments about relationships and children. When talking about relationships, he said that relationships mean that there will be some conflicts and that those who are perfect are the ones who should be displayed in the museum and are not suitable for relationships.