பிரியங்காவிற்கு விஜய் அவர்ட்ஸ் விருது... என்ன நெட்டிசன் இப்படி கடுப்பாகுறாங்க

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பிரியங்கா தேஷ்பாண்டேவிற்கு விஜய் அவார்ட்ஸ் நிகழ்ச்சியில் சிறந்த தொகுப்பாளினிக்கான விருது கொடுக்கப்பட்டுள்ளதற்கு நெட்டிசன்கள் எதிர்ப்பான கருத்துக்களைப் பதிவிட்டு வருகின்றனர். கடந்த ஆண்டு பிரியங்கா பெரிதாக நிகழ்ச்சி தொகுப்பு செய்யாத போதிலும் அவருக்கு சிறந்த தொகுப்பாளர் விருது வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.

விஜய் டிவியில் சில தினங்களுக்கு முன்பு டெலிவிஷன் அவார்ட்ஸ் நிகழ்ச்சி நடந்து முடிந்தது. இதில் விஜய் டிவி ஃபிக்‌ஷன், நான் ஃபிக்‌ஷன் பிரிவில் பல்வேறு விருதுகள் வழங்கி , கலைஞர்கள் கவுரவிக்கப்பட்டன.

இந்த விழா 13 ஆண்டுகளாக நடந்து வருகிறது. கலைத்துறையில் சாதித்த சிறந்த நடிகர்கள் , நடிகைகள், இசையமைப்பாளர்கள் என்று பல துறைகளில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டு சினிமா பல கலைஞர்களை கெளரவித்து வருகிறது.

English summary

Netizens have been posting anti-Priyanka Deshpande award for Vijay TV Best Host. Although Priyanka did not do a big show last year, she has been given the Best Host Award.