விஜய் டிவி புகழ் பெயரில் அரிசி பை...என்னையா இப்படி கிளம்பிட்டீங்க...

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குக் வித் கோமாளி புகழுக்கு புகழ் சேர்க்கும் விதத்தில் அவருடைய ரசிகர் ஒருவர் செய்த செயல்தான் தற்போது இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

அடடா என்ன மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கிறாங்கப்பா..என்று மெச்சும் வகையில் தற்போது அரிசி பையில் புகழுடைய போட்டோவை பதித்து அவருடைய ரசிகர் அசத்திவிட்டார்.

வளர்ந்து வரும் நடிகர் என்றாலும் இவருடைய காமெடி மற்றும் குணத்திற்கு ரசிகர்களிடம் எவ்வளவு மரியாதை இருக்கிறது என்பதை தற்போது அனைவருக்கும் தெரிகிறது.

சிட்டி வித் கிட்டி.. படுசுட்டித்தனமா பறந்து வந்த ரோபோ.. அர்ஜுன்மூர்த்தி கட்சியின் கலக்கல் புரோகிராம்

English summary

on Instagram, a fan of puguzhl has shown his affection for fame. Many fans have been congratulating them on this. But netizens have gone viral with memes.