திருமணத்திற்கு பிறகு முதல் முறையாக ரித்திகா வெளியிட்ட நெகிழ்ச்சியான பதிவு...வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பலருக்கும் தெரிந்த ரித்திகா சமீபத்தில் திருமணத்தை முடித்திருக்கிறார். இந்த நிலையில் திருமணத்திற்கு பிறகு முதல் முறையாக சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறது.

தன்னுடைய காதல் கணவரோடு ரித்திகா புது வீட்டின் முன்பு நின்றபடி வாழ்த்து கூறிய அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

English summary

Ritika, who is known to many through the show Cook with comali on Vijay TV, has recently completed her marriage. In this situation, the post published on social media for the first time after marriage is receiving congratulations from fans.Standing in front of her new house with her beloved husband, Ritika also shared her heartfelt thanks to everyone who congratulated her.