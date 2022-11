ரச்சிதாவை குறித்து உருக்கமான பதிவு வெளியிட்ட கணவர்..அப்போ எல்லாமே பொய்தானா? அறிவுரை எடுபடுமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ரச்சிதாவை பற்றி அவருடைய கணவர் திடீரென வெளியிட்ட பதிவு அனைவரையும் வியக்க வைத்திருக்கிறது.

கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து விட்டனர் என்று வதந்திகள் பரவி வந்த நிலையில் அவருடைய கணவர் தினேஷ் அறிவுரைகளை கூறும் விதமாக பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

English summary

Her husband's sudden post about Rachitha, who is in Bigg Boss Tamil season 6, has surprised everyone.Her husband Dinesh has released the video as a way of giving advice while there are rumors that they have separated due to differences of opinion.