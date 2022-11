இப்போ "ஆறு மாசம்” சந்தோஷமாக, மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த அனிதா சம்பத்.. காதலை குறித்து உருக்கமான பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: செய்தி வாசிப்பாளராகவும் பிக் பாஸ் போட்டியாளராகவும் அனைவருக்கும் பரிச்சயமான அனிதா சம்பத் தற்போது வெளியிட்ட மகிழ்ச்சியான பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறது.

அனிதா சம்பத் தற்போதைய வாழ்க்கையையும் தன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையையும் ஒப்பிட்டு உருக்கமாக பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தன்னுடைய காதல் கணவர் ஆரம்ப காலத்தில் தனக்கு செய்த உதவிகளையும் இவர்களுடைய காதல் வாழ்க்கையையும் இந்த மகிழ்ச்சியான நேரத்தில் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

English summary

Anitha Sampath, who is known to everyone as a newsreader and Bigg Boss contestant, is receiving congratulations from her fans for her happy post. Anitha Sampath has compared her current life with her past life and published the post.In this happy moment, she shares her love husband's support for her in the early days and their love life.