விக்ரமனை பற்றி லைவில் முதல் முறையாக பேசிய அசீம்.. சண்டை, பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் இதுதானாம்

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 டைட்டில் வின்னர் அசீம் தானும் விக்ரமனும் நல்ல நண்பர்கள் எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடு இல்லை என்று கூறி இருக்கிறார்.

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி டைட்டில் வின்னரான அசீம் முதல் முறையாக விஜய் டிவி இன்ஸ்டாகிராம் லைவ் மூலமாக ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு விக்ரமனை பற்றி அசீம் நாங்கள் இருவரும் டாஸ்க் விஷயங்களில் மட்டும்தான் சண்டை போட்டு இருக்கோம். ஆனால் எங்கள் இருவருக்கும் கருத்து ஒன்று தான் என்று கூறி இருக்கிறார்.

என்னையும் விக்ரமனையும் பற்றி தவறாக பல்வேறு கருத்துக்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் பரவுகிறது ஆனால் நாங்கள் இருவரும் நட்பாக இருக்கிறோம் பார்க்கும் இடங்களிலும் பேசிக்கொள்வோம் என்று அசீம் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Azeem, the title winner of Bigg Boss Tamil Season 6, answered the questions of the fans through Vijay TV Instagram Live for the first time.About Vikraman after the Bigg Boss show, Azeem and I used to fight only on task matters. But he said that we both have the same opinion.