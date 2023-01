விக்ரமன் பற்றி தனலட்சுமி கூறிய கருத்து.. வெளியே வந்ததும் எல்லாம் மறந்து போச்சா? ரசிகர்கள் கேள்வி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய தனலட்சுமி முதல் முறையாக லைவில் வந்துள்ளார்.

நிகழ்ச்சிக்குள் இருக்கும் போட்டியாளர்களின் கேரக்டரை பற்றி ரசிகர்களின் கேள்விக்கு தனலட்சுமி பதில் கூறியிருக்கிறார்.

விக்ரமன் பற்றி வெளியே வந்ததும் அவர் உள்ளே நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஏமாற்றுகிறார் என்று பல குற்றச்சாட்டுகளை தனலட்சுமி கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Dhanalakshmi, who left Bigg Boss Tamil Season 6, is back live for the first time.Dhanalakshmi has answered the questions of the fans about the character of the contestants within the show.When it came out about Vikraman, Dhanalakshmi made many accusations that he was acting inside and cheating.