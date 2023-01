நிகழ்ச்சியை விட்டு வீட்டிற்கு வந்த ரச்சிதா.. வரவேற்க தயாராக இருந்த அந்த நபர்.. பல நாள் கழித்து!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ரச்சிதாவை வரவேற்பதற்காக அவருடைய குடும்பத்தினர் வெகு விமர்சனமாக ஏற்பாடு செய்து இருந்தனர்.

ரச்சிதாவின் வீட்டில் அவருடைய ரசிகர்களும் உறவினர்களும் அனைவரும் குவிந்து இருக்கின்றனர்.

அந்த வகையில் ரச்சிதாவின் உடன் சீரியலில் ஒன்றாக நடித்த நடிகை பிரேமி வெங்கட் ரச்சிதாவின் வீட்டிற்கு நேரடியாக சென்று இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 Rachitha's family had made elaborate arrangements to welcome her.All her fans and relatives are gathered at Rachitha's house.In that way, actress Premi Venkat, who acted together with Rachitha in the serial, went directly to Rachitha's house and gave a pleasant surprise.