மாட்டுக்கறி பிரியாணி கேட்டதால் தான் விக்ரமன் தோற்றாரா?பா.ரஞ்சித் விளக்கம்.. பிக் பாஸ் பற்றி கருத்து?

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை பற்றி முதல் முறையாக இயக்குனர் பா.ரஞ்சித் தன்னுடைய கருத்தை கூறி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை நான் பார்ப்பதில்லை அதனால் அதைப் பற்றி எனக்கு தெரியாது என்று வெளிப்படையாக கூறி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் விக்ரமன் தோற்றதற்கு காரணம் மாட்டுக்கறி பிரியாணி கேட்டதினால் தான் என்ற கேள்விக்கு பா. ரஞ்சித் அதைப்பற்றி எனக்கு தெரியாது என்று ஒரே வார்த்தையில் பதில் கூறி இருக்கிறார்.

For the first time, director Pa.Ranjith has given his opinion about Bigg Boss Tamil Season 6.He openly says that I don't watch Bigg Boss so I don't know about it.To the question that the reason why Vikraman lost in the Bigg Boss show was because he asked for beef biryani. Ranjith replies in one word that I don't know about it.