தன் பதிவில் சின்மயி வைரமுத்து பற்றி வெளியிட்ட கருத்து... அர்ச்சனாவின் எதிர்பார்க்காத பதிலடி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ராஜா ராணி சீரியலை விட்டு விலகிய விஜே அர்ச்சனா சமீபத்தில் வைரமுத்துவை சந்தித்து அவரோடு எடுத்த புகைப்படத்தை சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டு இருந்தார்.

விஜே அர்ச்சனா வெளியிட்ட பதிவுக்கு பாடகி சின்மயி கருத்து ஒன்றை வெளியிட்டு இருந்தார்.

சின்மயி கருத்துக்கு தற்போது விஜே அர்ச்சனா பதில் கூறி இருக்கிறார்.

சீரியல் நடிகரை 43 வயதில் திருமணம் செய்த நடிகை சீதா... அவருடைய விவாகரத்தான இரண்டாவது கணவர் இவர்தான்!?

English summary

VJ Archana who quit Raja Rani serial recently met Vairamuthu and posted a picture with him on social media.Singer Chinmayi posted a comment on VJ Archana's post.VJ Archana is currently responding to Chinmayi's comment.