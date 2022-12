எல்லோரும் மன்னிச்சிருங்க என்னால் முடியல... பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு ஜனனி வெளியிட்ட முதல் பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் கடந்த வாரம் யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் வெளியேறிய ஜனனி முதல் முறையாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

அதில் ஜனனி தனக்கு ஆதரவு கொடுத்த ரசிகர்களிடமே மன்னிப்பு கேட்டு பதிவு வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தொடங்கியது புது பிரச்சனை.. போனவாரம் மாதிரி இந்த வாரம் வெளியே போவது இவர்தானா? வெளியான தகவல்கள்

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 Janani, who made an unexpected exit from Bigg Boss Tamil Season 6 last week, has posted a post on social media for the first time.In it, Janani apologized to the fans who supported her.