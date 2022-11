ஒரு வழியாக பாரதிகண்ணம்மா கிளைமேக்ஸ் ஷூட்டிங்.. ஆனால் அந்த நபர் மட்டும் மிஸ்ஸிங்.. எதிர்பாராத முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலின் முதல் பாகத்தின் கடைசி நாள் சூட்டிங் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளத்தில் ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

பல வருடங்களாகவே எதிர்பார்த்து இருந்த பாரதி கண்ணம்மா சீரியலின் முடிவு தற்போது நிகழப்போகிறது என அந்த சீரியலில் நடிக்கும் நடிகர் ஒருவர் கிளைமாக்ஸ் வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

English summary

The last day shooting video of the first part of Bharathi Kannamma serial which is being aired on Vijay TV is currently being shared by fans on social media. An actor who is acting in that serial has released a climax video saying that the end of Bharathi Kannamma serial which has been waiting for many years is about to happen.