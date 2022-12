அந்த ஒரே செயலால் பிரபலமான ஷிவின்.. பல பேர் மனதை உடைத்து விட்டாரே.. வெளியே கசிந்த ரகசியங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் நேற்றைய எபிசோட்டில் கதிர் உடைய குடும்பத்தினர் வந்திருந்த நிலையில் அமுதவாணன் அதிகமாக கலாய்த்ததால் ஷிவின் கண்கலங்கி அழுது இருக்கிறார்.

ஆரம்பத்திலிருந்து அனைவரும் கதிரவனை வைத்து ஷிவினை கலாய்த்த நிலையில் நேற்று கதிரவனின் காதலியை பார்த்த பிறகு ஷிவினின் செயல் அனைவரையும் கலங்க வைத்துள்ளதாக ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

In the episode of Bigg Boss Tamil Season 6 last night, Shivin was crying because Amudavanan was too agitated when Kathir's family was present.Fans are saying that after seeing Kathiravan's girlfriend yesterday, Shivin's action has disturbed everyone while everyone has been worried about Shivin over Kathiravan since the beginning.