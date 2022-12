சீரியல் தொடங்கி சில நாளிலே டிஆர்பியில் இவ்ளோ மாற்றமா? இவ்வளவு மோசமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலையே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவி மற்றும் ஜீ தமிழ் சேனல்களில் ஒரே நேரத்தில் 9 மணிக்கு புது சீரியல்கள் ஒளிபரப்பாக தொடங்கி இருக்கிறது.

சன் டிவியில் இனியா சீரியலும் ஜீ தமிழில் கார்த்திகை தீபம் சீரியலும் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இந்த சீரியலில் யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் டிஆர்பியில் மாற்றம் கிடைத்திருக்கிறது.

English summary

Sun TV and Zee Tamil channels start telecasting new serials simultaneously at 9 o'clock.Iniya serial on Sun TV and Karthikai Deepam serial on Zee Tamil. This serial has got a change in TRP which no one expected.