மேடையிலே கண்கலங்கி அழுத அஸ்வின், தட்டிக் கொடுத்து ஆறுதல் கூறிய கமல் .. தழுதழுத்த வார்த்தைகள்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகர் அஸ்வின் குமார் தான் புதியதாக நடித்து வரும் செம்பி திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் மேடையிலே கண்கலங்கி இருக்கிறார்.

அருகில் இருந்த கமல்ஹாசன் அஸ்வின் குமாருக்கு முதுகில் தட்டிக் கொடுத்து ஆறுதல் கூறியிருக்கிறார்.

கடந்த முறை மேடையில் ஏற்பட்ட கசப்பான நினைவுகள் காரணமாக அஸ்வின் இந்த முறை கவனமாக வார்த்தைகளை பேசி இருக்கிறார்.

English summary

Actor Ashwin Kumar is dazzling on stage at the music launch of his new film Sembi. Kamal Haasan who was nearby patted Ashwin Kumar on the back and comforted him. Due to the bitter memories he had last time on stage, Ashwin spoke carefully this time.