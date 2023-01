கடைசி நேரத்தில் விக்ரமனுக்கு "லக்கி” கொடுக்க காரணம்.. முதல் முறையாக மனம் திறந்து பேசிய மணிகண்டன்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய மணிகண்டன் அந்த நிகழ்ச்சியில் நடந்த நிகழ்வுகளை பற்றி பேசியிருக்கிறார்.

கடைசி நேரத்தில் தான் வைத்திருந்த லக்கி செயினை விக்ரமனுக்கு கொடுத்த காரணத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறார்.

ஆரம்பத்தில் இருந்தே அடிக்கடி சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்த விக்ரமன் பற்றி வெளியே வந்த பிறகு மணிகண்டன் கருத்தை கூறியிருக்கிறார்.

